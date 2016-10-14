В России снимут аналоги сериалов «Бешеные псы» и «Хорошая жена»

Sony Pictures Television заказала русскую адаптацию сериалов Doc Martin, The Good Wife и Mad Dogs, сообщает Нollywood Reporter.

Снимать ремейки будет компания «Леан-М», которая планирует начать производство сериалов в 2017 году.

«"Бешеные псы" и "Хорошая жена" — очень интересные сериалы, и мы счастливы, что" Леан-М" снимет их для НТВ. Компания известна в России своими качественными адаптациям зарубежных сериалов для российского рынка», — сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

«Леан-М» в 2017 году начнет снимать для Первого канала Doc Martin, который будет называться «Доктор Мартов».

Издание отмечает, что в России в последнее время стали как никогда популярны ремейки известных западных телесериалов. Например, недавно стало известно о съемках адаптации сериала «Менталист». Кром того, «Россия 1» собирается переснять ограниченную 4-серийную адаптацию телесериала «Акушерки»

Самым успешным проектом на сегодняшний лень является сериал «Воронины», ремейк американского комедийного сериала «Все любят Реймонда».