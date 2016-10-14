Израиль заморозил сотрудничество с ЮНЕСКО

Министр образования Израиля Нафтали Беннет, возглавляющий Национальную комиссию по связям с ЮНЕСКО, объявил о замораживании сотрудничества с этой организацией. Об этом сообщает AP.

Ранее в ЮНЕСКО был внесен и одобрен проект резолюции, подготовленный делегациями нескольких арабских стран. В нем, в частности, Израиль осуждается за акт агрессии и создание препятствий в доступе к священном месту — мечети аль-Акса, единственной, упоминаемой в Коране. При этом в резолюции не упоминается ни иудейское название места — Храмовая гора — ни права израильтян на эту святыню.

«После позорного решения членами ЮНЕСКО отрицать тысячелетнюю историю связи Иерусалима и Храмовой горы я уведомил Национальную комиссию Израиля о приостановке сотрудничества с этой международной организацией», — сообщил Беннет.

Иудеи почитают Храмовую гору как место, где стояли два упоминаемых в Библии храма. Мусульмане считают ее третьим по значению после Медины и Мекки святилищем.