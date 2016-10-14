По поручению Путина Генпрокуратура начала проверку «Уралкалия»

Прокуратура Пермского края приступила к проверке «Уралкалия» на предмет соблюдения законодательства при закладке шахт. Проверка будет проходить по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Представители центрального аппарата Генпрокуратуры прибудут в Пермский край в ближайшее время», — цитирует пресс-службу агентство.

Отмечается, что к сотрудникам прокуратуры присоединятся представители центрального аппарата. Результаты проверки ожидаются к 1 декабря.

Региональная прокуратура также проверяет деятельность Ростехнадзора по осуществлению надзора за проведением закладочных работ на шахтах «Уралкалия».

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов заверил РБК, что компания готова к проверке. «В соответствии с этим планом (проводимых мероприятий) мы ведем гидрозакладку и сухую закладку, рисков новых провалов нет. Мы ведем мониторинги ситуации на поверхности, целый комплекс мероприятий по предотвращению любых негативных последствий. В этом задействованы сотни людей, на обеспечение геологической безопасности мы тратим миллиарды рублей в год», - рассказал Осипов.