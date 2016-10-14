Путин подписал закон о бессрочном размещении ВКС РФ в Сирии

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочном размещении в Сирии российской авиационной группы. Официальный документ опубликован на сайте Кремля.

Авиагруппа РФ будет базироваться на авиабазе Хмеймим Сирийской Арабской Республики, которая «по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе».

Согласно документу, использование российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами. Кроме того, закреплено, что сирийская сторона «не предъявляет никаких претензий России, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава».

Соглашение также является гарантом неприкосновенности состава воздушной группировки РФ наряду с представителями дипкорпуса: личный состав беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру. Пошлины и сборы с ввозимого вооружения не взимаются.

Закон о ратификации Соглашения между Россией и Сирией о размещении авиационной группы ВС России принят Госдумой 7 октября 2016 года и одобрен Советом Федерации 12 октября 2016 года.

Ранее сообщалось о планах РФ ратифицировать соглашение с Сирией, подписанное 26 августа 2015 года в Дамаске.