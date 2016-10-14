Россию заподозрили в «сливе» переписки демократов WikiLeaks

В США обнаружили свидетельства того, что за передачей ресурсу Wikileaks переписки кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон и ее соратников стоит Россия, сообщает CNN со ссылкой на чиновников, близких к расследованию.

По словам одного из них, методы раскрытия информации «предполагают, что Москва как минимум обеспечивает ресурс информацией или, возможно, напрямую отвечает за утечки».

Ранее руководитель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж отвергал получение информации от России.

10 октября WikiLeaks опубликовал около 2 тысяч писем из почтового ящика главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В переписке они с Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы СМИ и давать комментарии.

7 октября Белый дом официально обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США. В Кремле эти обвинения отвергли.