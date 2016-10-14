В WikiLeaks всплыли угрозы Клинтон окружить Китай системой ПРО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, грозила «взять Китай в кольцо из противоракетных установок», китайские власти не окажут давления на КНДР по сворачиванию ядерной программы. Это стало известно из переписки главы избирательной кампании Клинтон Джона Подесты; письма выложил проект Wikileaks, их содержание проанализировало агентство AP.

В частности, был опубликован документ с фрагментами записей неофициальных выступлений Клинтон.

«Мы собираемся окружить Китай кольцом противоракетной обороны. Мы собираемся разместить больше кораблей нашего флота в этом регионе. Итак, Китай, давай! Или вы контролируете их, или нам придется самим защищаться», — говорила Клинтон в 2013 году.

Она отмечала, что если Северная Корея создаст межконтинентальные ракеты, то они смогут теоретически долететь до Гавайских островов и западного побережья США.