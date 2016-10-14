Россия подготовила запрос к США о выдаче летчика Ярошенко

Министерство юстиции РФ подготовило запрос о выдаче Константина Ярошенко, который приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в попытке контрабанды крупной партии наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

«В Минюст из МИД России поступила копия обращения адвоката А. В. Тарасова, представляющего интересы Константина Ярошенко, о передаче указанного лица в Россию. В связи с этим Минюстом России подготовлено обращение к компетентным органам США, которое будет направлено американской стороне по дипломатическим каналам», — сообщает ведомство.

Вопрос о передаче Ярошенко в РФ для отбывания наказания рассмотрен в рамках российского законодательства и положения Конвенции 1983 года о передаче осужденных.

Ранее сообщалось о том что Минюст получил от Константина Ярошенко запрос о его передаче из США.