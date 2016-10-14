Российский блогер вернулся в Россию после трех лет в сирийском плену

Блогер Константин Журавлев вернулся в Россию к родственникам после трехлетнего плена у исламистов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Журавлев был захвачен на севере Сирии в октябре 2013 года. В течение трех лет его удерживали боевики одного из вооруженных формирований.

После того, как ФСБ провела необходимые процессуальные действия, он был передан родственникам.

Подробно о блогере писала «Медуза», по данным издания, Журавлева пытались обменять на женщин, арестованных правительством сирийского президента Башара Асада. Сам он находился в контролируемом повстанцами Алеппо.