14 октября 2016, 16:32
Российский блогер вернулся в Россию после трех лет в сирийском плену
Блогер Константин Журавлев вернулся в Россию к родственникам после трехлетнего плена у исламистов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Журавлев был захвачен на севере Сирии в октябре 2013 года. В течение трех лет его удерживали боевики одного из вооруженных формирований.
После того, как ФСБ провела необходимые процессуальные действия, он был передан родственникам.
Подробно о блогере писала «Медуза», по данным издания, Журавлева пытались обменять на женщин, арестованных правительством сирийского президента Башара Асада. Сам он находился в контролируемом повстанцами Алеппо.
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