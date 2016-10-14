Зидан согласился быть послом гостеприимства Петербурга на ЧМ-2018

Легенда мирового футбола, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял на себя роль посла гостеприимства Санкт-Петербурга накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте Welcome2018. 44-летний Зидан недавно посетил Санкт-Петербург вместе с супругой, они провели в городе два дня.

Глава петербургского городского комитета по туризму Андрей Мушкарев пояснил, что Северная столица запускает специальную программу, в рамках которой планируется приглашать известных деятелей культуры и спорта. Через них, пояснил Мушкарев, «весь мир узнает, что к нам можно приехать». Таких послов, по его словам, до Нового года будет привлечено около десяти.

Чемпионат по футболу состоится летом 2018 года. Игры пройдут в 11 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Северная столица примет семь матчей, в том числе один — за третье место и один — полуфинальный.