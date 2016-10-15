При теракте на религиозном собрании в Багдаде погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб и более 60 получили ранения в результате атаки террориста-смертника на собрание шиитов в Багдаде, сообщает Reuters со ссылкой на медиков и местную полицию.

Смертник взорвал бомбу рядом с рынком в районе аль-Шааб в северной части иракской столицы, где люди в сооруженной здесь палатке собрались отметить Ашуру — день поминовения шиитского мученика имама Хусейна.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна террористическая организация. В свою очередь, ресурс SITE Intelligence Group, который отслеживает публикации исламистов, сообщил в своем Twitter со ссылкой подконтрольное террористам агентство Amaq, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки ИГИЛ.