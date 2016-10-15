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15 октября 2016, 18:59
Ирак «Исламское государство» теракт

Число жертв серии терактов в Багдаде составило 55 человек

Число жертв терактов, произошедших 15 октября в иракской столице, составило 55 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Больше всего жизней унес взрыв на севере Багдада во время траурной церемонии шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в палатке, в которой проходило поминовение шиитского мученика имама Хусейна. В результате погиб 41 человек, еще 33 ранены.

Кроме того, в субботу два взрыва прогремели в пригороде Багдада. Один произошел на КПП, в результате  погибли восемь полицейских и еще 11 получили ранения. Третья бомба была взорвана в доме главы суннитского ополчения, выступавшего в поддержку правительства. В результате погибла семья из шести человек.

Уже известно, что ответственность за первый взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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