Путин прибыл в Гоа на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в индийский штат Гоа, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет ряд двусторонних встреч, сообщает РИА Новости.

В аэропорту Даболим президента приветствовали индийские танцоры, которые исполнили для высокого гостя национальный танец.

В рамках российско-индийской программы Владимир Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, по итогам которых будет принято совместное заявление по региональной и международной политке. Стороны, в частности, обсудят кооперацию в атомной энергетике. В режиме видеоконференции Путин и Моди примут участие в запуске второго энергоблока и закладки третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Куданкулам», в строительстве которой принимает участие Россия.

В свою очередь, в рамках саммита БРИКС у Владимира Путина запланированы двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Как ожидается, Путин передаст китайскому лидеру официальное приглашение посетить РФ в 2017 году.

Саммит БРИКС пройдет в Гоа 15 и 16 октября. БРИКС (BRICS) — это группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Накануне в Ереване Путин принял участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого была принята стратегия развития организации до 2025 года.