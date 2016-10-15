Умер первооткрыватель кометы Чурюмова-Герасименко

На Украине в возрасте 79-лет умер ученый Клим Чурюмов, известный по открытию кометы 67P, на которую позже впервые в истории сел космический аппарат с Земли, передает украинский телеканал NewsOne.

Как рассказала телеканалу директор Киевского планетария Елена Дирдовская, ученый скончался по дороге в Харьков.

О смерти Клима Чурюмова также сообщила его внучка Мария Маллер на своей странице в Facebook.

Долгое время доктор физико-математических наук Клим Иванович Чурюмов был директором Киевского планетария и президентом Украинского общества любителей астрономии. 30 сентября 2016 года в Московском планетарии состоялась его лекция и премьера полнокупольного фильма «Розетта».

В 1969 году Клим Чурюмов вместе со Светланой Герасименко отрыл комету 67P, которой позже дали имя ученых. В начале 2000-х Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало комету Чурюмова-Герасименко для посадки на нее космического аппарата.

В 2004 году был запущен межпланетный аппарат «Розетта» с зондом под названием «Филы» на борту. Через 10 лет «Розетта» долетела до кометы. 12 ноября 2014 года зонд совершил посадку на поверхность небесного тела, но ему не удалось как следует закрепиться на поверхности ядра кометы, из-за чего он оказался в тени и не мог подзаряжать батареи.

Тем не менее, «Филы» успел передать на Землю большое количество данных. 30 сентября 2016 года миссия была завершена и станция «Розетта» упала на комету.

Как передавал корреспондент «Полит.ру», во время лекции в Москве Клим сделал предположение, что «Розетта» вовсе не разбилась о ядро кометы и сможет через 6,5 лет, когда комета опять приблизится к Солнцу, зарядить свои батареи и вернуться к жизни.