СМИ сообщили об отставке главы Международного паралимпийского комитета

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен покинет свой пост, пишет в субботу «Российская газета».

По информации издания, чиновник сложит полномочия в конце 2016 или начале 2017 года. Причины его отставки не называются.

В свою очередь, глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин в интервью ТАСС подтвердил, что Филип Крейвен покинет свой пост в МПК в течение ближайших месяцев, а Паралимпийское собрание, на котором пройдут выборы нового президента комитета, состоится в октябре 2017 года.

«Крейвену остается около года до окончания срока его полномочий, поскольку это его третий срок <...> Я не знаю ничего насчет возможности его досрочного ухода, это может быть его личным решением, а может и не быть. Через год — в октябре 2017 года — состоится паралимпийское собрание, на котором пройдут выборы нового президента организации», — цитирует агентство слова Владимира Лукина.

66-летний Филип Крейвен на протяжении последних 40 лет передвигается в инвалидной коляске из-за травмы. Он возглавил МПК в 2001 году.

8 октября Филип Крейвен заявил журналистам, что Международный паралимпийский комитет (МПК) заинтересован в восстановлении дружеских отношений с Россией. По его словам, нужно вернуться к тому, «как мы работали раньше».