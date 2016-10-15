СМИ узнали о подготовке беспрецедентной кибератаки на Россию

Высокопоставленный источник в американской разведке рассказал телеканалу NBC News о беспрецедентной кибератаке, которую Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против России.

Предполагается, что эта атака станет ответом на приписанную «российским хакерам» попытку повлиять на ход предвыборной кампании в США. Источник в разведке утверждает, что объектом атака станут представители властей РФ — причем речь идет о ближайшем окружении президента России Владимира Путина: вскрытии их персональных аккаунтов в социальных сетях и на серверах электронной почты, а также банковских счетов.

По словам источника в американской разведке, ЦРУ уже занимается непосредственной подготовкой к атаке — разрабатывает методы взлома.

Напомним, ранее США официально обвинили российские власти в причастности к организации кибератак на серверы американских политических партий и базы данных со списками избирателей. В Кремле и МИД России эти обвинения опровергли, отметив отсутствие подтверждаюзщих их фактических доказательств.