WikiLeaks опубликовал письма намеревающихся опорочить Трампа демократов

На сайте проекта WikiLeaks опубликована переписка членов Демократического комитета США, в которой говорится о намерениях запустить в СМИ слухи об открытии унижающих женщин вакансий в фирме кандидата от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

В письмах, датированных 18 мая 2016 года, даются указания, как составлять подобные «утки». В частности, надо рассказать, что в вакансиях в фирму Трампа соискательниц якобы предупреждают, что они должны быть в хорошей физической форме, следить за фигурой и быть готовой к публичному унижению в случае, если наберет вес.

Приветствуется желание кандидатки оценивать сексуальность других женщин для своего начальника. Также соискательнице следует быть готовой соврать о своем возрасте, если она покажется Трампу слишком старой. Помимо прочего, в описании вакансии говорится, что кормящие матери не рассматриваются, так как «начальник находит сцеживание грудного молока отвратительным», и беспокоится, что такие кандидатки «слишком сфокусированы на детях». В завершение всего указывается, что женщина должны быть готова к тому, что Трамп будет приветствовать ее поцелуем в губы или ощупывать под столом во время встречи.