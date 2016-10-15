Глава Международной лыжной федерации анонсировал отмену соревнований в РФ

По итогам расследования специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применения допинга в российском спорте может быть принято решение об отмене всех международных лыжных соревнований на территории России.

Такое заявление сделал президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер в интервью журналу EuropeOnline. По его словам, федерация не преследует цель «навредить России», поэтому «коллективного наказания не будет».

Однако решение относительно судьбы международных соревнований на российской территории зависит от результатов расследований. «Это не наша прихоть», — заверил Каспер.

Напомним, в сентябре стало известно, что глава независимой комиссии WADA Макларен перенес дату обнародования обновленного доклада о допинге в российском спорте на конец года.