Подмосковный депутат сообщил о звонке Кадырова после комментария в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил муниципальному депутату подмосковной Черноголовки Борису Ечмаеву, оставившему комментарий в Instagram подмосковного губернатора с сожалением, что тому приходится поздравлять чеченского руководителя с рождением сына, пишет «Новая газета».

10 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в соцсети поздравил Рамзана Кадырова с рождением сына. В комментарии к этому посту Борис Ечмаев написал: «Какая мерзость. Очень жаль, что вам приходится это делать» (в настоящее время комментарий удален, - прим.ред.)

Вскоре после этого депутат получил запрос на общение в чате Instagram от пользователя kadyrov_95 (этот аккаунт принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, - прим.ред). «Напиши номер», — написал тот.

Борис Ечмаев несколько дней раздумывал, а потом все же прислал номер. По словам депутата, поздно вечером 13 октября ему позвонил Рамзан Кадыров. Сам разговор длился около 20 минут. В нем без тени агрессии Кадыров поинтересовался, чем конкретно он не нравится депутату.

«Я ответил: „Страх“. Никого из губернаторов России не боятся, а его — боятся. И не только в Чечне. Я сказал, что мне странно видеть во главе региона моей страны такого человека, как он. Потому, что когда я вижу его и его окружение, то никаких ассоциаций с приличными людьми у меня не возникает. И что я вижу в первую очередь неадекватные поступки, грубую силу, агрессию, готовность задавить или убить любого, кто станет на пути», — цитирует «Новая газета» слова Бориса Ечмаева.

«В целом я должен сказать, что разговор получился интересный и неожиданный. Во-первых, я не ожидал, что Рамзан Кадыров мне позвонит. Во-вторых, ждал от него все, чего угодно. Оказалось же, что ему действительно интересно, что о нем думают разные люди и что он умеет слушать собеседника. В итоге пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. Извиняться не просил», — заключил депутат.

10 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал отцом в двенадцатый раз. В семье чеченского лидера родился сын, которому дали имя Абдуллах. Об этой новости на своей странице в Instagram рассказал председатель парламента республики Магомед Даудов.

12 октября появилась информация о нападении в Москве на 16-летнюю дочь президента Союза смешанных единоборств (ММА) России Федора Емельяненко. СМИ обратили внимание, что оно совпало по времени с конфликтом вокруг турнира ММА в Грозном, в рамках которого состоялись детские бои с участием сыновей Кадырова (10, 9 и 8 лет). Емельяненко раскритиковал эти заявленные как показательные поединки, указав, что они были реальными, хотя детям до 12 лет запрещено выступать в смешанных единоборствах.