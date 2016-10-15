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15 октября 2016, 09:32
ВДВ ВКС Египет Минобороны терроризм

Российские десантники впервые отправились на учения в Египет

Отправка российских десантников в Египет
Отправка российских десантников в Египет
Сайт Минобороны России

Российских десантников начали перебрасывать в Египет для участия в совместных российско-египетских антитеррористических учениях «Защитники дружбы-2016», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 переправляют в Египет российский воинский контингент с вооружением и техникой с военного аэродрома Дягилево под Рязанью.

Сами учения будут проходить с 15 по 26 октября. В ходе них военные двух стран отработают единые подходы взаимодействия при локализации и уничтожении незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни. За ходом учений будут наблюдать представители из более чем 30 стран.

Отмечается, что международные учения десантных подразделений России и Египта на африканском континенте проводится впервые в истории. Участие в них военнослужащих ВДВ России происходит согласно договоренностям, ранее достигнутым с египетской стороной.

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