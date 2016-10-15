СМИ сообщили об аресте экс-руководителя компании «Оборонэнерго»

Бывший гендиректор «Оборонэнерго» Михаил Фомин арестован по уголовному делу о крупном мошенничестве при поставках электроэнергии структурам Минобороны, пишет в субботу «Коммерсантъ».

Кроме того, несколько подчиненных Фомина в настоящее время находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом.

Команда Михаила Фомина попала в поле зрение правоохранителей в ходе расследования уголовного дела о хищении почти 450 миллионов рублей бывшим гендиректором «Оборонэнергосбыта» Александром Змихновским, чья организация была монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны. Причастность топ-менеджеров «Оборонэнерго» к хищениям в «Оборонэнергосбыте» главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) установило в сентябре этого года.

В настоящее время Александр Змихновский скрывается в Турции. Суд вынес заочное решение о его аресте, а также наложил арест на загородный дом экс-чиновника на Рублевском шоссе и на его две квартиры в Москве.

По информации «Коммерсанта», уголовные дела «Оборонэнергосбыта» и «Оборонэнерго» объединены в одно. Уточняется, что кроме Фомина, фигурантами расследования стали один из его бывших заместителей в «Оборонэнерго» по реализации услуг Максим Воронков, руководитель одного из филиалов Петр Коник, а также еще несколько человек, «осуществлявших управленческие функции» в организации.

Компания «Оборонэнерго» осуществляет передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей, подведомственных Минобороны.