Во Франции молодая пара арестована по подозрению в подготовке теракта

Во Франции начато расследование в отношении пары молодых людей, задержанных 13 октября в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Сек по подозрению в подготовке теракта и связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает Reuters со ссылкой на источник в судебных органах Франции.

Посредством мессенджера Telegram 21-летний молодой человек и его 17-летняя подруга, которая на момент задержания оказалась беременной, переписывались с находящимся в одной из страна Ближнего Востока французским радикальным исламистом Рашидом Кассимом. Как уточнил судебный источник, пару подозревают в сговоре с целью убийства в интересах экстремистов.

По информации агентства, Рашид Кашим в настоящее время находится в Сирии или в Ираке. За последний месяц французские правоохранительные органы арестовали шестерых подростков, контактировавших с Кашимом. Так, 25 сентября были задержаны две девушки 17 и 19 лет, которые подозреваются в подготовке теракта в Ницце, в результате которого погибли 85 человек. Действия задержанным координировал все тот же джихадист Рашид Кассим.