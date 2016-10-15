Один человек убит при задержании ФСБ северокорейского судна

Российские пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно в исключительной экономической зоне РФ в Японском море, один из нарушителей был убит. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ФСБ России.

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, в 05:20 по местному времени в Японском море в исключительной экономической зоне России. Пограничный сторожевой корабль ПУ ФСБ России по Приморскому краю остановил северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10», на котором находились 48 граждан КНДР. На борт была высажена осмотровая группа, которая обнаружила на судне незаконно добытый улов.

«Команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы <...> Затем задержанное судно начало движение на выход из экономической зоны РФ, а члены его команды попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. Один из пограничников получил ранение головы», — говорится на сайте ведомства.

«Для пресечения попытки насильственного завладения оружием и защиты сотрудников ФСБ России от угрожающего их жизни нападения со стороны северокорейской команды сотрудниками ФСБ России последовательно произведена предупредительная стрельба и стрельба на поражение из стрелкового оружия. Ранения получили девять членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался», — уточняется в сообщении.