Путин и Си Цзиньпин обсудили в Гоа обстановку в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Индии обменялись мнениями по обстановке в Сирии, передает РИА Новости.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, российская сторона проинформировала о развитии событий в сирийской республике. «Несмотря на планировавшиеся переговоры в расширенном составе, лидеры уединились и беседуют тет-а-тет», — уточнил прес-секретарь главы государства.

По словам Пескова, в ходе встречи Си Цзиньпин поздравил Путина с победой «Единой России» на парламентских выборах. Он отметил, что «в быстро меняющемся мире стабильность развития России – это благо и для мира и для Китая».

Ранее сообщалось, что в рамках саммита БРИКС в Гоа у Владимира Путина запланированы двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Также ожидалось, что Путин передаст китайскому лидеру официальное приглашение посетить РФ в 2017 году.