Мемория. Коста Хетагуров

15 октября 1859 года родился художник и поэт Коста Хетагуров, основоположник современной осетинской литературы.

Личное дело

Коста Леванович Хетагуров (1859 – 1906) родился в селе Нар на территории нынешней Северной Осетии. Его отец был армейским прапорщиком. Мать мальчика умерла, когда ему было два года, отец вскоре женился вновь, а Косту воспитывала дальняя родственница по отцовской линии Хензе Хетагурова. Мальчик окончил сельскую школу, затем поступил в Каланджинское начальное училище и, наконец, в Ставропольскую гимназию. Там у него обнаружился талант к рисованию. Рисунки гимназиста Хетагурова были отправлены в Москву на всероссийскую выставку работ учащихся средних учебных заведений, где получили самую высокую оценку.

После окончания гимназии, в 1881 году Хетагуров был принят в Петербургскую академию художеств, получив одну из двух стипендий, которые выплачивались администрацией Кубанской области. Занимался в мастерской Павла Чистякова. В январе 1884 года власти отменили выдачу стипендий, но Коста Хетагуров еще два года посещал занятия в академии в качестве вольнослушателя. Почти не имея средств к существованию, летом 1885 году Хетагуров был вынужден покинуть Петербург. Он поселился во Владикавказе, продолжал рисовать, участвовал в выставках, оформлял театральные постановки. Одновременно он писал стихи на русском и осетинском языках. С 1888 года его стихотворения появляются на страницах ставропольской газеты «Северный Кавказ», затем их начали печатать газета «Казбек» и журнал «Терские ведомости».

В 1891 году распоряжению начальника Терской области генерал-лейтенанта Семена Каханова Коста Хетагуров был выслан из Владикавказа за протест против закрытия женской школы, написанный на имя обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. Коста Хетагуров отправился в село Георгиевско-Осетинское Кубанской области (ныне на территории Карачаево-Черкесии), где в то время жил его отец. В феврале 1893 года он переехал в Ставрополь и стал постоянным сотрудником газеты «Северный Кавказ». За четыре года работы в Ставрополе он стал известным литератором и общественным деятелем. Одновременно с произведениями на русском Коста Хетагуров писал стихи на осетинском языке, но они оставались неопубликованными.

В конце 1890-х годов он заболел костным туберкулезом, перенес две операции, полгода был прикован к постели. По его просьбе власти разрешили ему переехать сначала в Херсон, затем в Очаков. В 1899 году был напечатан сборник стихов Хетагурова на осетинском языке. В декабре того же года завершился срок ссылки, и Коста Хетагуров поселился сначала в Пятигорске, а затем направился в Ставрополь, где возобновил работу в газете «Северный Кавказ». На следующий год он вновь тяжело заболевает. Последние годы жизни Хетагуров провел во Владикавказе и селе Георгиево-Осетинское, где он умер 1 (14) апреля 1906 года.

Чем знаменит

Коста Хетагуров.

Коста Хетагуров – основоположник осетинской художественной литературы. Оказал значительное влияние на становление осетинского литературного языка на основе иронского диалекта. Помимо поэтического сборника «Осетинская лира» («Ирон фæндыр») ему принадлежит несколько поэм, среди которых выделяется незаконченная историческая поэма «Хетаг», посвященная борьбе народов Северного Кавказа с мусульманскими захватчиками в XIV веке. Главный герой поэмы – сын кабардинского князя Хетаг, отказавшийся принять ислам и бежавший в Осетию.

О чем надо знать

Среди картин, написанных Костой Хетагуровым, портреты современников, сцены осетинского быта, кавказские пейзажи, христианские сюжеты. Наиболее крупные коллекции его живописных работ хранятся в Северо-Осетинском республиканском художественном музее и в доме-музее Хетагурова во Владикавказе.

Прямая речь

Знаю, поплачете, может,

Вы, зарывая мой прах,

И пожелаете в Божьем

Царстве мне всяческих благ.

Знаю, барана забьете

И, не грустя уж ничуть,

Вдосталь араки нальете,

Чтобы меня помянуть.

Каждый, наверное, скажет

То, что обычай велит.

После ж – не вспомните даже,

Где я в могиле зарыт.

Перевод М. Исаковского

«Аул Зебат состоял всего только из тринадцати дворов. Сакли его, словно гнезда ласточки, лепились в складках утеса, вздымавшегося до облаков из глубокой теснины. Бушующий поток на скалистом дне ущелья казался из аула серебряной нитью. Ни кусточка, ни деревца кругом! Везде скалы, одни скалы, поросшие мхом, и голый безжизненный камень. Жили в этом ауле осетины; жили очень бедно, потому что не было у них ни лугов, ни пахотной земли. Мужчины занимались охотой за турами, а женщины смотрели за хозяйством. Козы заменяли им коров, а ишаки — лошадей. У кого было два осла, тот считался уже богатым. Домашнюю птицу всего аула составляли хохлатый петух и две-три конопатых курочки.

Начало рассказа «Охота за турами»

«Съешь за ужином целый кӕрдзын, если у тебя на завтра остается еще полкӕрдзына», говорит осетинская поговорка, которую жители Нарской котловины охотно применяют в жизни. Кӕрдзын — лепешка из ячменной, просяной или кукурузной муки, величиною с чайное блюдце, и до сих пор является главной пищей осетин. В Нарской котловине, как и вообще в горной Осетии, в силу климатических условий употреблялся до позднейшего времени исключительно кӕрдзын ячменный, или, как его принято называть, «твердый». Приготовление его самое примитивное: просеянная мука разбавляется теплой водой с примесью небольшого количества соли; тесто тщательно мнется и сбивается в лепешки; последние подрумянивают на подогретой каменной плите (в железной оправе в виде стремени) и затем испекают в горячей золе. Такая лепешка с кусочком сыра или с чашкой сыворотки, хлебного кваса, а то и просто ключевой воды составляла обыкновенно обед и ужин взрослого осетина. Немаловажную роль в осетинской кухне времен особа играл и овес, из которого готовились три наиболее в народе популярные блюда: бламыхъ, хомыс и къӕлуа. Для изготовления этих яств овес предварительно варится в зерне, высушивается и идет в помол; мука просеивается и поступает на стол как кушанье. В первом случае в одной половине деревянной чаши кладется мука, в другую наливают квас; чашка снабжается ложкой; каждому предоставляется полная свобода разбавлять бламыхъ по своему вкусу. Комок липкого теста из тех же составных частей, предварительно мятый, идет в пищу под названием хомыс. Такое же тесто, только более густое, рассыпчатое, составляет третье блюдо — къӕлуа. Из ячменной солодовой муки пеклись лепешки под названием задын. Они на вкус несколько сладковаты, рыхлы, а главное, неудобоваримы. Пшеничные лепешки, пироги всевозможных сортов (с мясом, сыром, копченым салом и разною зеленью) были достоянием богатых. Бобы, горох, а позднее и картофель попадали в Нарскую котловину из Грузии и Южной Осетии и поступали в пищу в виде начинки пирога и приправы к дзӕрна (похлебка из ржаных, кукурузных и пшеничных зерен). Из этих же зерен приготовляли цӕкуы, поджаривая их в сухом виде в котелке или на плите. Похлебки со всевозможными приправами и различные виды киселя - цымгӕ были в большом употреблении. Мясо появлялось только на свадьбах, поминках и в большие праздники. Поедалось оно с большой жадностью и без остатков, сколько бы его ни было. Редко кому удавалось заготовить себе на зиму лакомые копченки из необыкновенно вкусной здесь баранины, говядины и превосходной дичи (тур, олень, дикая коза, серна, лань). Чаще встречались подвешенными к потолку над очагом, завернутые в сальник, круги нетопленого сала и связки колбасы разной длины и толщины. Исключая мелких кур, в Нарской котловине не имелось другой домашней птицы. Яйца служили большим лакомством для детей. Огородов в Нарской котловине не было совсем; сады упоминались только в сказках. Дикорастущая зелень в сыром и вареном виде, орехи, ягоды и коренья разнообразили пищу осетин. Дикий мед служил лакомой приправой блюд. Из напитков осетины с особенным искусством приготовляли пиво, пользуясь дикорастущим хмелем, и арак - обыкновенную неочищенную водку в 20—30°, исключительно из ячменя. В двойной перегонке арак достигает до 60 и больше градусов и содержит незначительное количество сивушного масла».

Из этнографического очерка Косты Хетагурова

«Я, художник и народный поэт, всю мою жизнь посвятил борьбе с администрацией Кавказа, который в настоящее время находится на военном положении. Гнет и главные враги туземного населения — казаки, так называемые «черноморцы» (Кубанская область) и «линейцы» (Терская область). А председатели горских судов, выгнанные из строя за негодность хорунжие, сотники, — все эти не имеющие никакого понятия о юридических и традиционных адатах и верованиях туземного населения, получая незначительное, мизерное содержание, живут исключительно взяточничеством».

Из биографических заметок Косты Хетагурова

5 фактов о Косте Хетагурове

Согласно правилам русского литературного языка, имя Коста склоняется (юбилей Косты Хетагурова, они знали Косту Хетагурова), но в варианте русского языка в Осетии его имя обычно не склоняют (юбилей Коста Хетагурова, они знали Коста Хетагурова).

Судьбе поэта посвящен художественный фильм 1960 года «Сын Иристона».

Название сборника «Ирон фæндыр» переводится на русский язык как «Осетинская лира». В действительности слово «фæндыр» может обозначать различные струнные инструменты: дыууадæстæнон фæндыр – 12-струнная арфа, хъисын фæндыр – разновидность скрипки, хъырнæг фæндыр – напоминает виолончель.

Село Георгиево-Осетинское, где умер Коста Хетагуров, ныне называется Село имени Коста Хетагурова. Также в честь него названы село Коста в Северной Осетии и село Хетагурово в Южной Осетии.

Во Владикавказе именем поэта названы проспект Коста и улица Коста Хетагурова.

Материалы о Косте Хетагурове

Статья о Косте Хетагурове в русской Википедии

Биографический сайт

Коста Хетагуров на сайте «Осетия и осетины»

Группа социальной сети «В контакте», посвященная Косте Хетагурову