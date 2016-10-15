Единственный российский авианосец направился к берегам Сирии

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Северного флота России направлен в Средиземное море в сопровождении боевых кораблей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Планируется, что «Адмирал Кузнецов» войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, поход продлится 4-5 месяцев.

По данным агентства, в составе авиакрыла крейсера — истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33. Кроме того, для «Адмирала Кузнецова» готовили боевые вертолеты Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор»).

Ранее, 6 октября, третий с начала месяца малый ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Мираж» отправился из Севастополя к берегам Сирии. В самое ближайшее время Средиземноморскую эскадру ВМФ России пополнят два новейших малых ракетных корабля ЧФ «Серпухов» и «Зеленый дол», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», которые вышли из Севастополя 3 октября.

В конце сентября официальный представитель Черноморского флота сообщил, что оперативная Средиземноморская эскадра ВМФ включает до 10 кораблей и судов трех флотов России. Предполагалось, что в ближайшее время к эскадре для ударов по боевикам в Сирии присоединится отряд кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», который перед дальним походом прошел плановый ремонт.

В ноябре 2015 Совет обороны Франции принял решение отправить к берегам Сирии группу военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль». Позже авианосец установил связь с действующими в этом же районе кораблями российского ВМФ.