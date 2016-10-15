Лавров прилетел в Швейцарию на переговоры по Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Швейцарию для участия в переговорах по урегулированию сирийского кризиса, передает РИА Новости со ссылкой на представителя делегации РФ.

По предварительным данным, участие в переговорах примут Саудовская Аравия и Турция, однако окончательный список участников до сих пор не утвержден.

Лавров ранее анонсировал подготовленный Россией список конкретных шагов для реализации положений резолюции ООН по урегулированию кризиса в Сирии. По словам главы МИД РФ, этот список будет представлен им на переговорах в Лозанне.

Его заместитель Михаил Богданов сообщил, что Москва рассчитывает увидеть за столом переговоров представителей Ирана, Ирака и Египта.