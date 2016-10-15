Меркель предложит Евросоюзу ужесточить санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить ЕС ужесточение санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщает влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на окружение главы правительства.

По данным издания, этот вопрос должен быть рассмотрен на саммите ЕС 20-21 октября.

Речь идет об ограничительных мерах в таких областях, как самолетостроение и оборонно-промышленный комплекс. Издание при этом отмечает, что Меркель будет сложно выступать за ужесточение санкций против Москвы от имени коалиционного правительства Германии, в состав которого входит Социал-демократическая партия. Между тем, FAZ признает, что «в Евросоюзе накопилось недовольство в отношении русских».

Кроме того, отмечается, что президент США Барак Обама обещал канцлеру Германии поддержку в случае «жесткой реакции» в отношении Москвы, но при условии, если новые санкции будут поддержаны европейцами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможные антироссийские санкции западных стран из-за участия Москвы в силовом разрешении сирийского кризиса являются шантажом и не приведут к изоляции России.