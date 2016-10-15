Порошенко назвал причины невыполнения Украиной минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что невыполнение Россией пакета по безопасности не позволяет Киеву продвигать реализацию минских соглашений, сообщает «Интерфакс».

«Я подчеркивал и подчеркиваю еще раз: этот минский план предполагает четкие меры и критерии. Пока не будет выполнена составляющая по безопасности, пакет по безопасности, Украина далее в политическом процессе продвигаться не будет», — сказал глава государства во время передачи вооружения и военной техники личному составу ВСУ в Харьковской области. Порошенко подчеркнул, что минские соглашения — это план возвращения украинского суверенитета в Донбассе, а «все остальное на сегодняшний день — от лукавого».