Корабли НАТО приведены в состояние боеготовности из-за российского авианосца
Военно-морской Флот Великобритании приведен в состояние повышенной боевой готовности после информации о том, что отряд российских боевых кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» выдвинулся к берегам Сирии, пишет Daily mail.
По данным издания, за действиями российских кораблей будут следить фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan.
В свою очередь, издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники уточняет, что сопровождать российские суда будут и другие корабли НАТО — готовящуюся операцию источник назвал «масштабной». Издание не исключает, что во время морского похода российские истребители будут подниматься с палубы и летать возле берегов Великобритании.
Ранее в субботу стало известно, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Северного флота России направлен в Средиземное море в сопровождении боевых кораблей. Планируется, что «Адмирал Кузнецов» войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, поход продлится 4-5 месяцев.