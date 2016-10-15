Корабли НАТО приведены в состояние боеготовности из-за российского авианосца

Военно-морской Флот Великобритании приведен в состояние повышенной боевой готовности после информации о том, что отряд российских боевых кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» выдвинулся к берегам Сирии, пишет Daily mail.

По данным издания, за действиями российских кораблей будут следить фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan.

В свою очередь, издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники уточняет, что сопровождать российские суда будут и другие корабли НАТО — готовящуюся операцию источник назвал «масштабной». Издание не исключает, что во время морского похода российские истребители будут подниматься с палубы и летать возле берегов Великобритании.

Ранее в субботу стало известно, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Северного флота России направлен в Средиземное море в сопровождении боевых кораблей. Планируется, что «Адмирал Кузнецов» войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, поход продлится 4-5 месяцев.