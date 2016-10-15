Минэкономразвития спрогнозировало цену на российскую нефть

Российское министерство экономического развития подготовило проект поправок в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год», согласно которому стоимость нефти марки Urals в 2017 и 2018 годах прогнозируется на уровне 50 и 55 долларов за баррель соответственно, передает ТАСС.

В материалах проекта поправок к бюджету говорится, что эксперты МЭР прогнозируют «траекторию умеренного роста» цен на российскую нефть — на этом основывается вариант прогноза «базовый +».

Напомним, 13 октября состоялось заседание правительства под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в ходе которого рассматривался проект бюджета России на 2017-2019 годы. По словам главы кабмина, при подготовке этого проекта учитывалась «весьма осторожная оценка будущей динамики цен на нефть».