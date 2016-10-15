Боб Дилан стал медиаперсоной недели по версии «Полит.ру»

Боб Дилан, которому 13 октября Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции», выбран читателями «Полит.ру» медиаперсоной недели.

В традиционном итоговом опросе в соцсети «ВКонтакте» за музыканта и поэта свои голоса отдали 36,4% участников опроса. Его ближай конкурент по итогам опроса — боец ММА Федор Емельяненко — набрал 27,3 процента голосов.

Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:

Пхумипон Адульядет — 19,7%.

Антониу Гутерриш — 1,5%.

Боб Дилан — 36,4%.

Федор Емельяненко — 27,3%.

Рамзан Кадыров — 12,1%.

Шакро Молодой — 0%.

Хуан Мануэль Сантос — 1,5%.

Александр Жуков — 0%.