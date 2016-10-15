15 октября 2016, 18:38
Боб Дилан стал медиаперсоной недели по версии «Полит.ру»
Боб Дилан, которому 13 октября Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции», выбран читателями «Полит.ру» медиаперсоной недели.
В традиционном итоговом опросе в соцсети «ВКонтакте» за музыканта и поэта свои голоса отдали 36,4% участников опроса. Его ближай конкурент по итогам опроса — боец ММА Федор Емельяненко — набрал 27,3 процента голосов.
Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:
Пхумипон Адульядет — 19,7%.
Антониу Гутерриш — 1,5%.
Боб Дилан — 36,4%.
Федор Емельяненко — 27,3%.
Рамзан Кадыров — 12,1%.
Шакро Молодой — 0%.
Хуан Мануэль Сантос — 1,5%.
Александр Жуков — 0%.
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