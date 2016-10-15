Россия и Индия договорились о поставках зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Гоа 15 октября подписали соглашение о поставках российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф», сообщает РИА Новости.

Кроме того, подписаны договор о строительстве в России в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356, соглашение о создании совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т с участием холдинга «Вертолеты России», «Рособоронэкспорта» и индийской корпорации HAL, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникативных технологий.

Ранее сообщалось, что Москва и Дели составили секретное соглашение о продаже трех недостроенных сторожевых кораблей проекта 11356 (по западной классификации — фрегаты класса «Адмирал Григорович»), предназначавшихся для Черноморского флота, но оставшихся без силовых установок после разрыва отношений России с Украиной. Индийской стороне также передадут 12 комплектов запасных частей для этих кораблей. Стоимость сделки не раскрывалась. Также сообщалось, что Индия решила купить у России вторую атомную подлодку.

15 октября президент России Владимир Путин прибыл в индийский штат Гоа, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет ряд двусторонних встреч. Сообщалось, что в рамках российско-индийской программы Владимир Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, по итогам которых будет принято совместное заявление по региональной и международной политике.