Арабская коалиция признала ответственность за авиаудар по столице Йемена

Арабская коалиция в Йемене во главе с Саудовской Аравией признала ответственность за авиаудар по траурной церемонии в Сане, в результате которого погибли более 140 человек, передает ливанское издание Daily Star со ссылкой на комиссию по расследованию инцидента.

«Из-за несоблюдения правил ведения операций и соответствующих процедур и из-за получения неверной информации самолет коалиции ошибочно атаковал этот район, что повлекло за собой гибель и ранения гражданских лиц», — говорится в итоговом отчете комиссии.

В коалиции также заверили, что виновные в нанесении ударов будут наказаны, а семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации.

Ранее официальный Вашингтон заявил, что США, будучи союзниками Саудовской Аравии, пересмотрят свою поддержку коалиции, если сообщения о ее причастности к авиаудару в Сане подтвердятся.

Воздушная атака на траурную процессию в центре Саны произошла 8 октября. Погибли, по данным ООН, 140 человек, 525 пострадали. По другим данным, количество жертв достигло 213 человек. Первоначально сообщалось, что авиаудар нанесла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако затем ее представители это опровергли, заявив, что массовая гибель людей могла произойти по другой причине. Еще позднее коалиция согласилась провести расследование.