Украина забыла продлить антироссийские санкции

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко напомнил своим коллегам, что срок действия антироссийских санкций, введенных властями Украины, истек почти месяц назад — 16 сентября. Об этом политик написал на своей страничке в Facebook.

«И уже месяц нет указа Порошенко о восстановлении санкции. То есть США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит — а Украина нет», — возмутился Лещенко.

Ссылаясь на собственные источники в высших кругах власти, он утверждает, что руководство страны не строит планов по продлению санкций, потому что продолжаются «торги» о включении и исключении тех или иных лиц из «черного списка».