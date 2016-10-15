Россия выступила против конвенции ООН о запрещении ядерного оружия

В МИДе России заявили, что Москва не поддерживает инициативу выработки конвенции ООН о запрещении ядерного оружия, передает РИА Новости.

Как заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, с Москвой в этом вопросе солидарны все члены «ядерной пятерки».

«Все это напоминает нонсенс, потому что неядерные страны будут запрещать то, чем не располагают, а обладатели ядерного оружия — практически все, я так понимаю, в переговорах участвовать не собираются», — пояснил Михаил Ульянов.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что предлагаемая конвенция может нанести урон Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), «потому что создаются два параллельных режима — один признает законность ядерного оружия в руках "пятерки", а другое соглашение как бы ставит это под сомнение». По словам Михаила Ульянова, данная инициатива, во многом, является «политико-пропагандистской акцией».

Ранее сообщалось, что в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет рассмотрена резолюция о запрещении ядерного оружия, которая даст старт переговорам о выработке конвенции о запрещении этого вида вооружений.