Сотрудники ООН прибыли на восток Алеппо для вывода боевиков из города

Сотрудники ООН прибыли в сирийский Алеппо для обеспечения вывода боевиков из восточной части города, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, сотрудники организации находятся в районе Бустан аль-Каср, где уже размещены автобусы, которые вывезут боевиков из города.

По ранее обговоренным условиям, из восточной части Алеппо будут выводиться все боевики, вне зависимости от принадлежности к той или иной группировке. Точное число людей, которые покинут город, неизвестно. Сам процесс выводя, предположительно, начнется 15 октября.

Россия ранее поддержала эту инициативу, предложенную специальным представителем ООН по Сирии Стаффано де Мистурой. В свою очередь, боевики террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) ответили отрицательно на предложение ООН об их выводе из Алеппо.