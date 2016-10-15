В Кремле назвали «граничащими с хамством» угрозы ЦРУ о кибератаках

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения американских СМИ о планах Вашингтона провести против Москвы кибероперацию, заявив, что Россия не оставит это без ответа, передает РИА Новости.

«Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства», — цитирует агентство слова Ушакова.

На вопрос, будет ли Москва реагировать на намерение Вашингтона провести кибератаки на российские учреждения, помощник президента ответил, что «очевидно, будем, конечно».

14 октября американские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке США сообщили о беспрецедентной кибератаке, которую Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против России. Эта атака якобы станет ответом на приписанную «российским хакерам» попытку повлиять на ход американской предвыборной кампании. Источник в разведке утверждает, что объектами нападений станут представители властей РФ — причем речь идет о ближайшем окружении президента России Владимира Путина: вскрытии их персональных аккаунтов в социальных сетях и на серверах электронной почты, а также банковских счетов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам в США, назвав эти обвинения «какой-то ерундой».