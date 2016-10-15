Доклад о допинге в России обошелся WADA в 2,5 млн долларов

Проверка выдвинутых в адрес России обвинений в централизованных махинациях с допинг-пробами и существовании государственной системы сокрытия фактов употребления запрещенных веществ обошлась Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более чем в 2,5 миллиона долларов, передает Bloomberg.

Средства на расследования выделялись из резервного фонда организации. Теперь, как утверждает генеральный директор WADA Оливье Ниггли, для продолжения борьбы с фактами употребления допинга агентству требуется по меньшей мере удвоить собственный бюджет, составляющий на данный момент порядка 30 млн долларов.

Ниггли признал, что если сейчас у WADA появится необходимость в проведении нового масштабного расследования, то «придется менять приоритеты и выбирать, что важнее». Избежать такого сценария агентство рассчитывает с помощью альтернативных вариантов проведения расследований — в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, фондами и частными лицами. Кроме того, WADA планирует создать некоммерческий фонд по борьбе за «чистоту» спорта.

Накануне, 14 октября, антидопинговое агентство объявило о подписании партнерского соглашения с фармацевтической компанией Astellas.