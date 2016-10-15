Брат Качиньского согласился на эксгумацию тела погибшего президента Польши

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, дал согласие на проведение процедуры эксгумации, сообщает польское издание Onet.

«Я согласен с решением об эксгумации. В случае с моим братом речь уже идет о сроках», — заявил Ярослав Качиньский в интервью изданию. Он подчеркнул, что это будет самая первая эксгумация тела Леха Качиньского.

Ярослав Качиньский пояснил, что после перевозки тел авиакатастрофы под Смоленском в Польшу не были осуществлены «элементарные процедуры» — осмотр и экспертиза останков. «Расследование, которое вело прежнее правительство, было вызывающим. Теперь многие должны отправиться за это на скамью подсудимых», — подчеркнул он.

В середине сентября новая польская государственная комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу в 2010 году под Смоленском, в результате которой погиб Лех Качиньский, обвинила своих предшественников в том, что они фальсифицировали данные, на которых основывались результаты расследования. Новая команда заявила, что предыдущий отчет об обстоятельствах катастрофы был предвзятым.