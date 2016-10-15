Арестованной в США россиянке Захаровой предъявлены обвинения в вымогательстве

Арестованной в США россиянке Светлане Захаровой-Трэвис предъявлены обвинения в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, сообщает New York Daily News.

Во время заседания россиянка в зале суда отсутствовала, ее представлял адвокат Кристофер Райт. Обвиняемая будет доставлена в суд района Манхэттен 1 ноября. Россиянку также подозревают в подделке документов по другому делу.

Ранее стало известно, что для Светланы Захаровой-Трэвис установлен залог в 100 миллионов долларов. Согласно карточке дела, россиянка 1990 года рождения содержится в настоящее время в специальном женском изоляторе на Райкерс-Айленд.

В феврале Светлана Захарова обвинила экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в попытке изнасиловать ее и задушить в номере отеля Plaza. Адвокат Спитцера назвал эти обвинения ложными и выдуманными. Сама Захарова вскоре после этого покинула США. Однако в начале этой недели она вернулась в Нью-Йорк и была арестована.