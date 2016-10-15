Освобожденного из плена в Сирии автостопщика вызвали в Следственный комитет

Путешественник и блогер из Томска Константин Журавлев, три года находившийся в плену в Сирии, вызван в Следственный комитет России (СКР), сообщает РИА Новости.

«Освобожденный из сирийского плена Константин Журавлев явится к следователям, чтобы выяснить обстоятельства его похищения и плена», — цитирует агентство слова официального представителя управления СКР по Томской области.

В свою очередь, телеканал RT в субботу сообщил, что помощь в освобождении Константина Журавлева из сирийского плена могли предоставить спецслужбы Турции. Об этом телеканалу рассказал лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников, чья организация занимается вызволением людей из рабства.

По словам Мельникова, в 2013 году Журавлев направлялся в Сахару через Сирию. Там его задержали боевики группировки «Лива ат-Таухид», контролируемой Свободной сирийской армией и являющейся «протурецкой». Об освобождения Журавлева велись переговоры с премьером от оппозиции Сирии. Впоследствии с помощью одного из волонтеров в Сирии «Альтернативе» стало известно о перемещении россиянина боевиками на территорию Турции. Данную информацию участники движения передали в Следственный комитет России, который, по мнению Мельникова, мог обратиться за помощью к турецким властям.

Сам Константин Журавлев, 15 октября вернувшийся в Томск, в аэропорту поделился своими планами отправиться в поездку в Сомали или Афганистан. По его словам, в ближайшее время он собирается оформить новый загранпаспорт и продолжить путешествовать.