Освобожденный в Сирии автостопщик из России собрался в Сомали

Российский путешественник и блогер Константин Журавлев, три года находившийся в плену у сирийских боевиков, поделился своими планами отправиться в поездку в Сомали или Афганистан, сообщает «Агентство новостей ТВ2».

По словам Журавлева, в ближайшее время он собирается оформить новый загранпаспорт и продолжить путешествовать. «У меня просто загранпаспорт ушел, я сейчас быстро загранпаспорт сделаю и снова куда-нибудь, там, в Сомали, в Афганистан, чтобы еще отсидеть два-три годика», — сказал он.

Утром 15 октября путешественник прибыл в свой родной город Томск. В аэропорту он рассказал журналистам, что в сирийском плену с ним хорошо обращались и не били. Он отметил, что все это время был абсолютно уверен, что вернется из плена домой живым и невредимым.

«Я для себя считаю, что это было неким путешествием, не считал себя пленником. Все три года, которые я провел в Сирии — это было мое путешествие, которое я назвал "Наедине с пустыней" или "Путешествие на Сириус"», — отметил он.

15 октября Константин Журавлев вернулся в Россию после трехлетнего плена у исламистов в Сирии. Россиянин, который в течение длительного время путешествовал по миру автостопом, оказался в Сирии в рамках своего проекта «Наедине с пустыней». В октябре 2013 года, направляясь в восточную часть Сахары, он попал в плен к сирийским повстанцам. Члены группировки «Лива-ат-Таухид» обвинили его в шпионаже и обещали судить по законам шариата. Все это время путешественник находился в контролируемом повстанцами городе Алеппо. В свою очередь, в посольстве России в Дамаске действия Константина Журавлева в Сирии назвали безответственными.

После того, как ФСБ РФ провела необходимые процессуальные действия, Журавлев был передан родственникам. Ранее СМИ сообщали, что россиянина пытались обменять на женщин, арестованных правительством сирийского президента Башара Асада.