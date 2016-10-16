Путин уличил Киев в поиске предлогов для неисполнения минских соглашений

Президент России Владимир Путин считает, что Киев ищет все новые предлоги для того, чтобы не выполнять минские соглашения. Так он прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о нерешенной проблеме безопасности в Донбассе, сообщает ТАСС.

С таким заявлением Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа.

«Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере. Нужно идти как минимум параллельно — и добиваясь реализации вопросов безопасности, и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом на длительную перспективу шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно», — пояснил президент РФ.

По мнению Путина, в противном случае жители Донбасса не будут уверены, «что они не будут преследоваться, что их не будут хватать в тюрьму за сепаратизм».

Путин полагает, что, если Киев не внесет соответствующие поправки в конституцию Украины, то проблема в регионе так и не будет решена.