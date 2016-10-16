При обрушении балкона во Франции погибли четверо

Во французском Анже на западе страны при обрушении балкона нового жилого дома четыре человека погибли, 14 получили ранения. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел 15 октября незадолго до полуночи, когда компания молодежи праздновала новоселье. Крепления балкона не выдержали веса большого количества людей, и он рухнул вниз.

Балкон находился на третьем этаже недавно сданного многоквартирного дома.