МИД РФ расценил угрозы США о кибератаках как «крики на базаре»

Москва отреагировала на слова Вашингтона о возможности организовать кибератаку на Россию. МИД страны заявил, что эти угрозы не заставят Москву «прогнуться». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИДа России Сергея Рябкова.

«Для нас это все тревожно и вызывает большую озабоченность, потому что Россия превратилась в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев», — отметил он

При этом в МИДе отметили, что «новая порция угроз нас врасплох не застанет, и, тем более, мы не можем под этими угрозами "прогнуться"».

«Это уже даже не "мегафонная дипломатия", потому что никакой дипломатии тут нет — это просто крики как на базаре. Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь», — пояснил Рябков.

Отметим, по данным американского телеканала NBC, администрация президента США обратилась к ЦРУ с просьбой помочь в подготовке кибератак против России. Как заявлял вице-президент США Джо Байден, Штаты могут ответить на кибератаки из Москвы.