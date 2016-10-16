Путин призвал страны БРИКС развивать бизнес в России

Президент России Владимир Путин на саммите стран БРИКС в Индии заявил, что Москва намерена делать все для сближения экономик стран объединения. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, Россия нацелена на налаживание более тесного сотрудничества с компаниями стран БРИКС.

«Россия будет и далее содействовать сближению экономик "пятерки", формировать предпосылки для запуска новых бизнес-проектов и приглашает предпринимательские круги всех стран БРИКС работать на нашем рынке, развивать партнерские связи с российскими компаниями», — отметил президент.

По словам российского лидера, БРИКс имеет емкий потребительский рынок численностью в 3 миллиарда человек, а, кроме того, обладает большими запасами ресурсов и развитой научно-технической базой.