В Индии начался саммит БРИКС

В индийском Гоа стартовал восьмой по счету саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала лидеры стран-участников саммтта провели процедуру совместного фотографирования. Теперь в отеле Taj Exotica пройдет встреча в узком составе пи участии президентов России, Бразилии и ЮАР Владимира Путина, Мишел Темер и Джейкоба Зумы, а также премьер-министра Индии Нарендры Моди и госсекретаря КНР Си Цзиньпиня. Позднее они проведут переговоры с членами Делового совета БРИКС и пленарное заседание с участием национальных делегаций.

Впоследствии лидерами БРИКС будут подписаны совместные документы, а также — декларация Гоа или план действий объединения на ближайшую перспективу.

Помимо прочего, участники БРИКС встретятся с представителями стран объединения BIMSTEC («Инициатива Бенгальского залива для многосекторного технического и экономического сотрудничества»), в котором, помимо Индии, участвуют Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд.