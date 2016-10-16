В США упавший с моста пикап задавил четверых

В американском Сан-Диего, штат Калифорния, с моста сорвался пикап. Как сообщает Associated Press, в результате автомобиль упал на людей.

Трагедия произошла 15 октября на мосту, который соединяет Сан-Диего и остров Коронадо. При потерей водителем управления машина пробила защитное ограждение и упала с высоты около 20 метров. Она приземлилась на палатку, в которой находились посетители фестиваля байкеров La Raza Run.

Жертвами аварии стали четыре человека. Еще как минимум девять человек, в том числе водитель пикапа, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что впоследствии водителя пикапа могут арестовать и судить за управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.