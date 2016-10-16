В Турции после взрыва обезвредили главаря ячейки ИГ

В турецком Газиантепе обезврежен главарь ячейки группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Мехмет Кадир Джабель. Об этом сообщает Anadolu.

Пока не установлено, входил ли террорист в группу захваченных полицией смертников.

Между тем сообщается, что при штурме полицией дома, где укрылись террористы, прогремел второй взрыв. Эту информацию подтверждает CNN Turk.

Взрыв произошел в районе стройплощадки. Полицейские смогли захватить террориста, который был сообщником первого смертника, но он также активировал взрывное устройство. Пока информации о пострадавших не.

Ранее сообщалось, что при первом взрыве погибли трое полицейских.