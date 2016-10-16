Китай решил построить аэропорт на границе с РФ

В приграничной китайской провинции Хэйлунцзян в ближайшее время начнется строительство аэропорта. Об этом сообщает «Синьхуа».

Как рассказал представитель администрации города Суйфэньхэ, в проект аэропорта намерены вложить 179 млн долларов. Он сможет обслуживать 450 тысяч пассажиров в год и принимать 3,6 тысяч тонн грузов.

Стоит отметить, что Суйфэньхэ является крупнейшим в провинции терминалом торговли с Россией. Объем ежегодной торговли с РФ составляет примерно 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов).